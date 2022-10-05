Компания на днях представила большой ассортимент решений.

Компания ASUS днями ранее представила большой ассортимент материнских плат AMD AM5 на базе чипсетов B650 и B650E, но не уточнила цены этих решений. Потенциальные покупатели новой платформы AMD ждут, когда на рынке появятся более дешёвые платы, на данный момент в продажу поступили только варианты на базе чипсетов X670/E и стоят они довольно дорого. Каких цен ожидать на платы ASUS рассказывает ресурс Guru3D, его авторам удалось получить информацию о рекомендованных европейских ценах. Поскольку это не официальное объявление, стоит отнестись к нему с долей скептицизма.

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Самой недорогой является серия материнских плат PRIME, цены здесь начинаются от 219 евро (EUR) за модель PRIME B650M-A, самая дорогая модель в серии PRIME B650-PLUS и её CSM вариант — стоят они в диапазоне 242…250 EUR. Далее идёт уже более продвинутая и дорогая серия TUF GAMING, в ней присутствует пара моделей разного формата, которые также предлагаются в вариантах с WIFI модулем и без него: TUF GAMING B650-PLUS оценивается 272 EUR, а mATX вариант в 258 EUR, эти же платы с WIFI могут стоить 288/280 EUR соответственно.

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Самыми дорогими в списке являются серии плат ROG STRIX и ProArt, начнём с последней, поскольку она представлена единственной моделью ProArt B650-CREATOR — ожидаемая цена 389 EUR. В серии ROG STRIX четыре модели, самый продвинутый ROG STRIX B650E-E оценивается в 428 EUR, mini-ITX вариант ROG STRIX B650E-I в 397 EUR, а такие модели, как ROG STRIX B650E-F/B650-A GAMING WIFI в 366/335 EUR соответственно.