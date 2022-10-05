Руководитель графического подразделения Intel Раджа Кодури ответил на несколько вопросов в преддверии начала продаж видеокарт Arc A7.

Первые обзоры флагманских видеокарт Intel Arc A7 должны появиться уже сегодня, в преддверии этого представители подразделения Intel Graphics Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout) встретились со своим руководителем — Раджа Кодури (Raja Koduri) ответил на ряд вопросов и рассказал о некоторых аспектах разработки графических процессоров.

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Разработка далась Intel нелегко, но в конечном итоге компания достойно прошла весь этот путь, получив крайне полезный опыт, и в конечном итоге выпустила видеокарты на рынок. Кодури подтвердил, что часть команды уже переключилась на следующее поколение видеокарт под названием Battlemage и процесс их разработки проходит гораздо лучше, чем в случае с Alchemist, это прослеживается по количеству выявленных багов и другим показателям рабочего процесса, первые эмуляции для проверки дизайна чипа уже проводились.

Уже не секрет, что оптимизация драйверов стала одной из проблем при разработке Alchemist. Имеющиеся наработки для интегрированной графики Intel не очень-то и помогли, критерии оптимизации драйверов для маломощной графики совершенно другие. При разработке драйверов для более производительных настольных видеокарт инженеры натыкались то на одни, то на другие узкие места, но в конечном итоге драйвера удалось довести до ума и за последнее время они стали намного лучше.





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Продажи видеокарт Intel Arc A7 стартуют 12 октября, A770 16/8 ГБ будет стоить от 349/329 USD, а A750 8 ГБ — от 289 USD.