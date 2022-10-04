Решённые проблемы затрагивают Adobe Lightroom и бету Street Fighter 6.

AMD зачастила с обновлениями программного обеспечения AMD Software: Adrenalin, так получается из-за выхода нового оборудования и новых игровых релизов. В новой версии под номером 22.10.1 добавлена поддержка Overwatch 2 — сегодня релиз новой части популярного шутера от Blizzard.

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Кроме того, инженерам удалось исправить несколько проблем, одна из них связана с невозможностью выбора видеокарт Radeon RX 6000 для обработки изображений в Adobe Lightroom, а другая — с ошибкой в бета-версии Street Fighter 6.

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Также пополнился список известных проблем: при подключении к видеокартам Radeon RX 6000 нескольких мониторов с разной частотой обновления в браузерах на основе кодовой базы Chromium может наблюдаться подтормаживание видео; при использовании аппаратного ускорения для воспроизведения HEVC видео можно получить ошибку драйвера «Драйвер не отвечает». Последняя проблема будет решена в следующем выпуске AMD Software: Adrenalin 22.10.2, также в нём планируют устранить проблемы с переключением окон во время игры и разные проблемы при воспроизведении видео: пропуск кадров при аппаратном ускорении и заикания при глобальном отключении VSync.