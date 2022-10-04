Очередная проблема недавнего крупного обновления.

Johny vino, Unsplash

Ещё одну проблему обнаружили в Windows 11 после недавнего крупного обновления 2022 Update, она связана с падением скорости при копировании больших файлов с удалённого компьютера на систему под управлением Windows 11 22H2. При передаче файлов по протоколу SMB скорость может падать до 40%. Проблема ещё не зарегистрирована в списке известных проблем Windows 11 22H2, но подтверждена сотрудником Microsoft в техническом сообществе Tech Community.

реклама

На самом деле данная проблема может проявляться и при локальном копировании больших файлов, просто вероятность этого сценария ниже. При возникновении проблемы рекомендуется использовать для копирования консольные утилиты Windows robocopy или xcopy, процесс копирования нужно запускать с параметром /J для использования небуферированных операций. Также проблему могут помочь решить сторонние утилиты для копирования файлов. Сроки решения данной проблемы пока неизвестны. Ранее сообщалось о ряде проблем в Windows 11 22H2 с принтерами.