Некоторые производители не разрешают применение потребительских продуктов для серверов.

Недавно Intel окончательно представила производительные игровые видеокарты Arc A7, объявив дату начала продаж и рекомендованные цены. Похоже, что данные решения, как и другие модели Arc серии A, могут найти применение не только в компьютерах геймеров и создателей контента, но и в серверных системах. Intel не ограничивает область применения этих решений, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс ServeTheHome, как пишут авторы последнего, компания подтвердила, что предоставит лицензию даже для такого использования: «Intel не собирается ограничивать свои настольные видеокарты только настольными компьютерами. В отличие от лицензии NVIDIA CUDA, компания заявила, что не планирует запрещать их использование в серверах».

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В данном вопросе политика Intel совпадает с политикой AMD, а что касается NVIDIA, такие видеокарты, как GeForce, нельзя использовать в центрах обработки данных, компания не предоставляет такую лицензию, — объясняют специалисты. При этом у Intel есть специализированная серия ускорителей для применения в серверных системах и называется серия этих решений Flex — они предлагают гораздо больше нужных в этом сегменте возможностей, например, объединение нескольких ускорителей для параллельной работы.