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Компания MSI объявила о выпуске материнских плат AMD AM5 на базе чипсета B650. Представлено несколько серий различного класса: MPG, MAG и PRO. Компания отмечает следующие особенности: подсистему питания Duet Rail Power System, самые продвинутые платы предложат схему 16+2+1 с двойными разъёмами питания процессора и охлаждением не только мосфетов, но и дросселей; также внимание обращается на поддержку технологии Core Boost, тепловые прокладки с высокой теплопроводностью (7 Вт/м·К) и фирменные радиаторы M.2 Shield Frozr для твердотельных накопителей.
Что касается оперативной памяти, MSI подчёркивает применение при пайке специальной технологии под названием SMT (Surface Mount Technology), что, в частности, улучшает качество сигнала, а в совокупности с такой технологией, как Memory Boost, позволит добиться частот до 6600 МГц и выше, опять-таки, в зависимости от модели.
Оснащённость каждой из моделей отличается, подробнее со спецификациями можно ознакомиться по ссылкам, стоит отметить, что модели MPG B650 CARBON и B650 EDGE поддерживают PCIe 5.0 для накопителя M.2 SSD.
- Источник:
- MSI