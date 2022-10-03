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BIOSTAR объявила о поддержке материнскими платами Intel 600 процессоров Intel Core 13-го поколения
Список всех плат и BIOS внутри.
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Источник: BIOSTAR

У компании BIOSTAR есть отличные новости для владельцев её материнских плат на базе чипсетов Intel 600 серии — появился список моделей и новых BIOS с поддержкой новых процессоров Intel 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake. В этом списке присутствуют не только варианты флагманского и среднего уровня на базе чипсетов Z690 и B660, но и начальные варианты H610. Остаётся надеяться, что в дальнейшем не появится нюансов и все указанные платы BIOSTAR будут поддерживать всю линейку новых процессоров.

Источник: BIOSTAR

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BIOSTAR напоминает, что новые процессоры стали быстрее до 15% в однопоточных задачах и до 41% в многопоточных. Совместимость с платами Intel 600-серии позволит их владельцам обновиться с минимумом затрат и получить отличный прирост производительности. Новые BIOS уже можно загрузить на странице каждой конкретной платы, перед обновлением нужно внимательно прочитать рекомендации, например, для этого обновления нельзя использовать встроенный инструмент BIO-Flasher.

1. Do not use BIO-Flasher(F12) update BIOS, модель H610MH. Источник: BIOSTAR
Источник:
BIOSTAR
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#intel #материнские платы #biostar
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