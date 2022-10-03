Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Разработчики HWINFO уже работают над поддержкой некоторых процессоров AMD Zen 5
А также расширенной поддержкой Intel Meteor Lake и Granite Rapids.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Michael Dziedzic, Unsplash

Процессоры Intel Meteor Lake ожидают не ранее второй половины следующего года, а процессоры AMD на базе архитектуры Zen 5 и вовсе ближе к 2024 году, однако разработчики утилиты HWINFO уже работают над интеграцией поддержки этих продуктов. В списке ближайших изменений уже значится «ранняя поддержка некоторых семейств AMD Zen5» и «расширенная поддержка Intel Meteor Lake и Granite Rapids».

Источник: HWINFO

реклама

Intel Meteor Lake всё чаще фигурируют в различных обновлениях программного обеспечения и это позволяет узнать некоторые особенности семейства заблаговременно. Процессоры Meteor Lake будут существенно отличаться от текущих решений, компания переходит на многокристальную «плиточную» компоновку с применением нескольких производственных техпроцессов: Intel 4, TSMC N5/N6, и других. Серверные процессоры Granite Rapids ожидаются в 2024 году.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме этого, продолжается работа по расширению возможностей мониторинга плат AMD X670 и Intel Z790, показателей производительности и PBO процессоров AMD Raphael (Ryzen 7000).

Источник:
HWINFO
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#программы #hwinfo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как я превратил файловый менеджер Total Commander в удобный инструмент управления ПК
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
Альтернативная графическая оболочка Cairo для Windows добралась до релизной версии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Платье из спрея" произвело настоящий фурор на Неделе Моды в Париже
11
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
20
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
5
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
81
Очередная утечка – в открытый доступ попала часть базы данных магазина DNS с 16 500 000 записей
8
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
9
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
13
"Нафтогаз" заявил, что Украина в 2023 году перейдет с природного газа на отопление биомассой
20
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
9
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
13
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
21
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
39
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
7
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
38
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
41
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
56
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
9
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
55
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
3
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
74
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
40
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
19
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
18

Сейчас обсуждают

Максим Беляков
12:29
75 в нагрузке это много? Мне как владельцу ноута странно слышать такое
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
Майню в долгосрок
12:29
ахах нубятина. не благодари. теперь страдай с пикселями с горох
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Stupid Miner
12:28
Странно , как это они не пожадничали ёмкости на акб
В Китае ждут скорого появления смартфона Honor X40GT на Snapdragon 6 Gen 1
Максим Беляков
12:28
Новую, с алика, ок, удачи
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
Майню в долгосрок
12:27
не. эту лыжу час назад
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Денис Синяков
12:25
а с каких пор в твоей стране есть штаб-квартира нвидии? У тебя есть эльбрус и путин, плати
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Декабрист
12:25
на 27 с метра плохо было видно, поэтому выбросил ф памойку
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Денис Синяков
12:24
у меня у мамаши около 8-ми, так что 11 это не минималка
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Майню в долгосрок
12:23
ухаха норм абасрался ты. на 32 дюйма 2к ненадо. пиксели видно уже. у меня 2к .27 дюйма. пиксели даже под микроскопом не видно. у меня круче моник. 32 дюйма только для 4к
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Денис Синяков
12:23
да отрыжка майнинга еще просто не выветрилась толком
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем