А также расширенной поддержкой Intel Meteor Lake и Granite Rapids.

Michael Dziedzic, Unsplash

Процессоры Intel Meteor Lake ожидают не ранее второй половины следующего года, а процессоры AMD на базе архитектуры Zen 5 и вовсе ближе к 2024 году, однако разработчики утилиты HWINFO уже работают над интеграцией поддержки этих продуктов. В списке ближайших изменений уже значится «ранняя поддержка некоторых семейств AMD Zen5» и «расширенная поддержка Intel Meteor Lake и Granite Rapids».

реклама

Intel Meteor Lake всё чаще фигурируют в различных обновлениях программного обеспечения и это позволяет узнать некоторые особенности семейства заблаговременно. Процессоры Meteor Lake будут существенно отличаться от текущих решений, компания переходит на многокристальную «плиточную» компоновку с применением нескольких производственных техпроцессов: Intel 4, TSMC N5/N6, и других. Серверные процессоры Granite Rapids ожидаются в 2024 году.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме этого, продолжается работа по расширению возможностей мониторинга плат AMD X670 и Intel Z790, показателей производительности и PBO процессоров AMD Raphael (Ryzen 7000).