Возможно, ускоритель может работать на более высоких частотах, чем ожидалось.

Компания NVIDIA подтвердила на конференции GTC 2022 приближающийся релиз ускорителей вычислений Hopper H100, а теперь на сайте компании заметили изменение спецификаций данного продукта. Так вычислительная производительность на операциях FP32 и FP64 выросла на 11…13%. Непонятно, просто ли это уточнение значений или стало понятно, что ускоритель может работать на более высоких тактовых частотах, чем предполагалось ранее. По подсчётам VideoCardz, учитывая наличие 16896 FP32 ядер и 8448 FP64 ядер, для указанных значений вычислительной производительности максимальная частота должна быть примерно равна 1982 МГц, а не заявленным 1775 МГц. Также были скорректированы и другие значения вычислительной производительности.

Новые показатели вычислительной производительности. Источник: NVIDIA

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Ускорители Hopper H100 изготавливаются TSMC по специально оптимизированному для NVIDIA техпроцессу под названием 4N, улучшенной версии 5-нм техпроцесса, который также используется и для графических процессоров Ada Lovelace новой серии игровых видеокарт GeForce и ряда других продуктов. Возможно, в будущем улучшатся и частотные характеристики других продуктов, выполненных по данной технологии, предполагает VideoCardz.

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Поставки Hopper H100 в составе рабочих систем NVIDIA DGX ожидаются в первом квартале 2023 года.