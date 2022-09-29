Повторится ли история с Ryzen 5 1600AF?

Irving Marca, Unsplash

Новая платформа AMD вышла в свет, материнские платы AM5 и процессоры Ryzen 7000 появились в продаже и стоят немалых денег. Экономных геймеров вряд ли заинтересует переход на новую платформу, во всяком случае сейчас, когда ещё можно найти в продаже Ryzen 7 5800X3D. А если бюджет ограничен ещё сильнее, можно обратить внимание на предыдущие серии процессоров и здесь может готовиться сюрприз. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на YouTube блогера Ancient Replays, в каталоге торговой сети Intend в Румынии заметили новый вариант Ryzen 5 3600 с индексом AF, припоминаете что-то похожее в линейке Ryzen 1000 серии?

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Модели Ryzen 1000 AF были основаны не на оригинальной архитектуре Zen, а на варианте Zen+, который использовался уже в более современных Ryzen 2000. Хорошо известны Ryzen 3 1200AF и Ryzen 5 1600AF, в своё время эти модели были очень выгодны и пользовались большой популярностью — они были дешевле аналогов из 2000-серии и при этом предлагали практически тот же уровень производительности, а при небольшом разгоне и вовсе не отставали от более дорогих вариантов. Индекс AF официально в названии модели не использовался, он присутствовал в идентификаторе процессора на коробке и крышке, пользователи сами стали использовать приставку AF, чтобы разделять обычную версию процессора AE и новую AF.





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Теперь вернёмся к Ryzen 5 3600AF, по предположениям, этот процессор может основываться на архитектуре Zen 3, но пока только по предположениям, никаких доказательств этого нет. Вполне возможно, что это ошибка, непонятно, почему ритейлер назвал вариант AF, кодовое обозначение процессора не поменялось. Поэтому пока лишь остаётся наблюдать за развитием ситуации. Не исключено, что AMD могла выпустить такой процессор для расширения предложения в бюджетном сегменте, например, материнские платы B550 без поддержки PCIe 4.0 уже появились, так что нельзя исключать любые новые необычные варианты.