Вероятно, в ближайшем будущем ещё больше плат BIOSTAR на чипсетах Intel получат эту поддержку.

Компания BIOSTAR сообщила о поддержке профилей разгона оперативной памяти AMD EXPO на материнской плате Z690 VALKYRIE, передаёт ресурс TechPowerUp. Пока говорится об одной модели, но судя по содержанию объявления, в будущем совместимость появится у большего количества плат BIOSTAR на базе микросхем Intel: «…Компания планирует предложить поддержку AMD EXPO и Intel XMP DDR5 как в материнских платах AM5, так и в аналогичных платах Intel…».

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AMD EXPO это новая технология, которая дебютирует с платформой AMD AM5 и процессорами AMD Ryzen 7000. Оптимизированные параметры в профилях EXPO должны способствовать достижению максимальной производительности платформы, так на презентации в августе компания приводила пример с игрой F1 2022, когда с помощью профилей EXPO можно было добиться 11% повышения производительности.

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Со временем на рынке появятся модули, несущие в себе одновременно и профили AMD EXPO и профили Intel XMP. Владельцы плат Intel, которые поддерживают обе технологии, смогут выбрать любой профиль, или просто воспользоваться профилями AMD EXPO, если они будут единственными записанными на модуль.