Первые комплекты памяти с поддержкой AMD EXPO появятся вместе с новой платформой и процессорами.

Уже долгое время в сети обсуждают слухи о новой технологии разгона памяти AMD EXPO, на сегодняшней презентации компания наконец-то раскрыла дополнительные подробности, подтвердив, что AMD EXPO предоставит пользователям расширенные настройки для разгона оперативной памяти DDR5 с новыми процессорами Ryzen 7000 на платформе AM5.

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На примере F1 2022 компания говорит о повышении игровой производительности до 11% и также отмечает, что оптимизированный профиль может снизить задержки памяти до 63 нс. Не менее важно и то, что AMD позволяет использовать и внедрять технологию EXPO своим партнёрам по оперативной памяти без лицензионных отчислений — это ускорит внедрение технологии. Также будут доступны отчёты о сертификации, позволяющие специалистам досконально изучить все параметры модулей.

Первые модули с технологией AMD EXPO станут доступны вместе с новыми процессорами AMD Ryzen 7000, в числе производителей-партнёров AMD присутствуют такие компании, как ADATA, Corsair, GeIL, G.SKILL и Kingston. Начальный ассортимент комплектов памяти будет насчитывать более 15 позиций, среди которых будут присутствовать варианты DDR5-6400.

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