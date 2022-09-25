Также добавили оптимальные настройки для более чем 50 игр.

NVIDIA выпустила бета-версию программного обеспечения GeForce Experience под номером 3.26, новая версия добавляет поддержку видеокарт GeForce RTX 40 и позволяет владельцам новых решений Ada Lovelace записывать геймплей в разрешении 8K при частоте кадров 60FPS и с HDR — такие настройки теперь присутствуют в инструменте Shadowplay. Кроме того, в приложение добавили оптимизированные настройки для 51 игры, исправили ряд проблем, связанных со сворачиванием окна игры при включённом оверлее; получением уведомлений о наградах; недоступностью сочетания клавиш Alt+F12 в других приложениях; сбросом настроек в разделе оверлея «производительность»; неверными показаниями Reflex Analyzer; перезагрузкой после обновления.

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Пожалуй, стоило бы начать рассказ о новой бета версии с другого: NVIDIA исправила проблемы с производительностью и лагами на Windows 11 22H2 (2022 Update). Правда в основном списке изменений это не уточняется, а сообщается в Twitter* на странице @nvidiacc. Днями ранее стало известно, что пользователи Windows 11 и владельцы видеокарт GeForce могут сталкиваться с проблемами после установки нового обновления, похоже, что вызваны проблемы были действительно GeForce Experience.