Проблема уже изучается специалистами NVIDIA.

Во вторник компания Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 2022 Update, основные изменения и нововведения были рассмотрены ранее. Обновление имеет кодовое обозначение KB5017321, а 22621.521 — номер сборки обновлённой системы. Не для всех пользователей переход на новую версию прошёл гладко, стали появляться сообщения о проблемах на системах с видеокартами NVIDIA, пишет Neowin со ссылкой на ресурс How-To Geek и комментарии пользователей на профильных форумах.

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How-To Geek отмечает, что падение производительности может быть вызвано внутриигровым оверлеем GeForce Experience, после его закрытия или полного отключения ситуация должна нормализоваться, но похоже, что это касается не всех. На Reddit есть комментарии некоторых пользователей о проблемах не только в играх, но и на рабочем столе операционной системы: «У меня были серьёзные проблемы с производительностью, как на рабочем столе, так и во время игр (это полностью сломало gsync). Случайные падения до 30 кадров в секунду со 120, в не сложных графических тестах. Разрывы кадров сумасшедшие…», — пишет пользователь ChoPT.

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Как отмечает Neowin, представители компании NVIDIA уже изучают проблему.