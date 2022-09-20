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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Microsoft выпустила обновление Windows 11 2022, вкладки в проводнике придётся подождать до октября
Обновление направлено на повышение доступности, безопасности, продуктивности работы, для игр тоже есть полезные изменения.
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Microsoft объявила о выпуске крупного обновления Windows 11, уже сегодня оно доступно более чем в 190 странах, сообщается в блоге компании. Сразу стоит отметить, что обновление называется Windows 11 2022 Update, а не 22H2, как предполагалось в соответствии с действующей ранее схемой именования. Нововведений много, они направлены на повышение доступности за счёт развития специальных возможностей, безопасности, продуктивности работы. Кратко можно выделить следующие изменения и нововведения:

  • Автоматическое создание субтитров на уровне ОС, распознавание речи для управления ПК и набора текста, более естественные голоса для экранного диктора (пока поддерживается только английский язык en_US).
  • Защитный инструмент Smart App Control для блокировки ненадёжных или неподписанных приложений и сценариев (для активации потребуется свежая установка или сброс системы).
  • Расширенная защита с антивирусом Defender по подписке Microsoft 365 Personal и Family, включая устройства на Android, iOS и компьютеры Mac.
  • Улучшенные макеты окон с сенсорной навигацией и возможностью привязки вкладок браузера Microsoft Edge.
  • Новые возможности концентрации Focus с сеансами и режимом «Не беспокоить», интеграцией с приложением часы и напоминаниями.
  • Эффекты для улучшения видео- и аудиовызовов: фильтр фонового шума, размытие фона, кадрирование и др.
  • Новое приложение Clipchamp для редактирования видео, простое, но с богатыми возможностями.
  • Поддержка Auto HDR и Variable Refresh Rate в оконных играх.
  • Запуск предварительной версии Amazon Appstore Preview (нужен для запуска Android игр и приложений) в большем количестве регионов.
  • Новые фильтры SmartScreen для предотвращения ввода учётных данных во вредоносных приложениях или веб-сайтах.
  • Определение присутствия владельца в Windows Hello для бизнеса.

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Также в октябре компания выпустит ещё одно обновление возможностей, ранее сообщалось, что такие выпуски получили название «Моменты» Moments. Первое такое обновление принесёт вкладки в проводнике; обновление приложения для просмотра фотографий; распознавание номеров телефонов, дат и другой информации при копировании для вывода предложений по дальнейшему использованию; меню переполнения панели задач; дополнительные возможности общего доступа для отправки информации на другие устройства.

Источник:
Microsoft
gHacks
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#microsoft #windows 11 #обновления
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