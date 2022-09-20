Стоимость RTX 4080 начинается от 899 USD.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представил первые видеокарты GeForce RTX 40 — это RTX 4090 и две версии RTX 4080. Новинки основаны на архитектуре Ada Lovelace и изготавливаются TSMC по специально оптимизированному для видеокарт NVIDIA 4-нм техпроцессу с обозначением 4N.

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Самый большой графический процессор (GPU) новой серии содержит 76 млрд. транзисторов и в полной конфигурации предлагает 90 Тфлопс вычислительной производительности на операциях FP32. С новой архитектурой компания внедряет ядра для ускорения трассировки лучей (RT Cores) 3-го поколения и ядра для ускорения тензорных операций (Tensor Cores) 4-го поколения. В новых RT ядрах появились дополнительные аппаратные блоки Opacity Micromap Engine и Micro-Mesh Engine, RT ядра в два раза быстрее решают задачи поиска пересечений лучей с треугольниками. В тензорных ядрах компания применила инновации из архитектуры Hopper, ориентированной на ускорение вычислений.

Opacity Micromap Engine ускоряет трассировку лучей геометрии с альфа-тестингом в 2 раза

Micro-Mesh Engine генерирует мелкие Mesh-сетки на лету для создания дополнительной геометрии

Относительно предшественника RTX 3090 Ti новая RTX 4090 показывает в два раза большую производительность в «чистой» растеризации и в четыре раза большую производительность при трассировке лучей. В частности, этот скачок производительности объясняется новым планировщиком шейдеров, работающим «на лету» — Shader Execution Reordering (SER).

SER повышает производительность трассировки лучей до 3 раз и частоту кадров в играх до 25%

Новая итерация технологии масштабирования на базе машинного обучения DLSS 3 теперь позволяет генерировать не отдельные пиксели для воссоздания изображения в большем разрешении, а сразу целые кадры, существенно повышая производительность относительно предыдущей итерации DLSS не только в графически тяжёлых играх, но и играх с преимущественно высокой нагрузкой на центральный процессор.

DLSS 3 видеокарты Ada Lovelace могут отрисовать больше кадров, чем подготавливает процессор.

Новые видеокарты не только гораздо производительнее, но и эффективнее.Источник: NVIDIA, GeForce Beyond, YouTube

Что касается характеристик, то они уже доступны на сайте NVIDIA. Модель RTX 4090 предложит 16384 CUDA-ядер, частоту до 2,52 ГГц и 24 ГБ GDDR6X с шиной 384 бит при энергопотреблении 450 Вт. Две модели RTX 4080 отличаются конфигурациями GPU и памяти, первый и более производительный вариант предлагает 9728 CUDA, частоту до 2,51 ГГц и 16 ГБ GDDR6X 256 бит при энергопотреблении 320 Вт. Второй вариант — 7680 CUDA, частоту 2,61 ГГц и 12 ГБ GDDR6X 192 бит при энергопотреблении 285 Вт.

Для создателей контента новые видеокарты предлагают двойные кодировщики NVENC с поддержкой AV1.

Стоимость и доступность:

RTX 4090 1599 USD, 12 октября

RTX 4080 16 ГБ от 1199 USD, ноябрь

RTX 4080 12 ГБ от 899 USD, ноябрь

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