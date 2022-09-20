Дата официально подтверждена представителем AMD.

AMD решила привлечь к себе немного внимания перед презентацией видеокарт конкурента — Скотт Херкельман (Scott Herkelman), старший вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon, официально подтвердил дату презентации серии Radeon RX 7000 в своём Twitter* @sherkelman, сообщает VideoCardz. Новую серию видеокарт на базе архитектуры RDNA3 представят 3 ноября, до мероприятия остаётся чуть больше месяца.

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На данный официально подтверждено, что графические процессоры следующего поколения будут изготавливаться по 5-нм техпроцессу, получат чиплетную компоновку и новый Infinity Cache. Также компания заявила, что новые видеокарты будут более чем на 50% лучше по производительности на ватт. Что касается эффективности, накануне AMD опубликовала материал, где в очередной раз сравнила свои текущие решения с конкурирующими, заявив о превосходстве всех моделей по стоимости одного FPS, а также о почти полном превосходстве по показателю FPS на ватт, по последнему показателю только две модели Radeon RX из сравнения были хуже конкурента.

Источник: @sherkelman в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ