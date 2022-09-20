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Генеральный директор AMD Лиза Су выступит с докладом на выставке CES 2023 4 января
В этом году ожидается очень много новинок и следующий год начнётся с новых презентаций.
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Третий и четвёртый квартал текущего года обещают быть очень интересными в плане новых анонсов и презентаций, начало следующего года тоже должно порадовать множеством новинок. Традиционно в начале января состоится масштабная выставка CES 2023, начнётся она уже 3 января и продлится пять дней, до 8 января. Компания AMD уже присоединилась к выставке — анонсирован доклад генерального директора компании Лизы Су (Lisa Su), он состоится 4 января.

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Высокопроизводительные и адаптивные вычисления входят в список тем доклада, также планируется рассказать и о других продуктах, «…которые расширят границы возможного и сыграют важную роль в решении наших самых важных проблем». До мероприятия ещё очень много времени и пока нет каких-либо предположений или инсайдов о новинках, которые компания могла бы представить на CES 2023, но, как отмечается, тема игр, игрового оборудования и искусственного интеллекта тоже будет затронута. Не исключено, что будут анонсированы новые ноутбуки.

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На данный момент подтверждено более 1300 участников CES 2023.

Источник:
Consumer Technology Association (PRNewswire)
AMD
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#amd #ces #выставки
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