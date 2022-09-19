Сборка комплекта обойдётся дорого.

Процессоры AMD Ryzen 7000 были официально представлены в конце августа, на презентации компания назвала и рекомендованные цены – они находились в том же диапазоне, что и цены на серию Ryzen 5000 в момент запуска. Какими цены будут в рознице, станет понятно в день начала продаж, 27 сентября, но намёки уже есть — появились испанские цены на Ryzen 7000, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию Professional Review и каталог торговой сети XtremeMedia.

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Пока сюрпризов нет, цены на процессоры установлены с учётом местного НДС 21%, а равенство доллара США и евро только упрощает сравнение цен. Итак, 16-ядерный 7950X стоит 852 евро, а 12-ядерный 7900X — 669 евро. За модели попроще, 8-ядерный 7700X и 6-ядерный 7600X, придётся расстаться с суммой 491 евро или 371 евро соответственно. Как отмечается, текущий 16-ядерный вариант Ryzen 9 5950X на базе архитектуры Zen 3 стоит на 34% дешевле своей новой версии — 564 евро. Кого-то может вполне устроить такой вариант, даже при сборке новой системы, а сэкономленные деньги можно вложить в новую видеокарту.