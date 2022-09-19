Страница трансляции уже на YouTube.

Накануне появилось больше подробностей о предстоящей трансляции NVIDIA GeForce Beyond, если кто-то ещё не в курсе, то она состоится завтра, и уже нет практически никаких сомнений, что на мероприятии нам покажут новые игровые видеокарты GeForce RTX 40. На видео хостинге YouTube страница трансляции уже появилась и ждёт своего часа, сообщает VideoCardz, начало в 17:55 по московскому времени.

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В превью трансляции можно найти несколько интересных деталей. Во-первых, изменился шрифт логотипа NVIDIA GeForce — в новом нет привычных угловатых начертаний. Во-вторых, NVIDIA оставила очередную загадку-тизер на уже знакомом рабочем месте. На экране мы видим чат в Discord, где один из пользователей под псевдонимом User40 задаёт вопрос: «Насколько быстрее?». Ответ узнаем скоро, примечательным здесь является то, что на аватарке пользователя знаменитая Ада Лавлейс, вероятно, так NVIDIA снова указывает, в честь кого названа следующая архитектура, первый намёк появился днями ранее. Стоит напомнить, что официально NVIDIA название новой архитектуры не раскрывала.

«Ti or Tie?», — вот в чём вопрос прикреплённой к монитору записки. Это явная отсылка к мему Tie, который появился после презентации видеокарты GeForce RTX 3090 Ti во время выставки CES 2022. Тогда старший вице-президент подразделения GeForce Джефф Фишер (англ. Jeff Fisher) немного не так произнёс название видеокарты. Возможно, это намёк на то, что NVIDIA планирует представить версии видеокарт Ti сразу в стартовой линейке. Учитывая многочисленные слухи о подготовке нескольких вариантов RTX 4080, не исключено, что одна из них станет версией Ti. Для дальнейшего расширения у компании в запасе есть ещё серия SUPER.

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