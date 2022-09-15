Компания продолжает публиковать ребусы и загадки перед мероприятием GeForce Beyond.

NVIDIA продолжает публиковать в социальных сетях различные ребусы и загадочные видеоролики к грядущей трансляции GeForce Beyond, которая состоится 20 сентября и, как ожидается, будет включать анонс новых игровых видеокарт GeForce RTX 40. Накануне в Twitter* @NVIDIAGeForce появился короткий 3D ролик, демонстрирующий чьё-то рабочее место. Внимание в ролике акцентировалось на документах, лежащих на столе, а также стикере на мониторе с непонятными числами. Качество ролика не позволяло разглядеть содержание документов, но сегодня в другой учётной записи NVIDIA @NvidiaANZ появилась новая подсказка с уже более чётким изображением.

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Как сообщает VideoCardz, этот документ описывает алгоритм программы для вычисления чисел Бернулли на аналитической машине Чарльза Бэббиджа. Как известно, данная программа была написана Адой Лавлейс, которая считается первым программистом в истории. Таким образом NVIDIA подтверждает, что графическая архитектура следующего поколения названа в честь Ады Лавлейс (Ada Lovelace).

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Что касается вчерашнего сообщения с заметкой, оно содержало числа 208, 629 и 7538. На данный момент самым правдоподобным кажется предположение, что первое число указывает на прирост производительности нового флагмана относительно предыдущего решения — это может быть 208%, т.е. практически в три раза, или это может быть двукратный прирост ×2,08. Число 629 может быть площадью графического процессора в квадратных мм, а 7538 отражать количество транзисторов — 75,38 млрд. К слову, на такое количество транзисторов недавно намекнул известный инсайдер.

Источник: @NVIDIAGeForce в Twitter* @NvidiaANZ в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ