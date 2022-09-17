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GIGABYTE подтвердила совместимость плат Intel Z690, B660 и будущих с профилями разгона DDR5 AMD EXPO
Для совместимости потребуется обновить BIOS.
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На прошлой неделе появилась информация о том, что материнские платы Intel LGA 1700 на базе чипсетов 600- и 700-серии смогут работать с профилями разгона оперативной памяти AMD EXPO. Теперь это официально подтверждает GIGABYTE, компания объявила, что все её существующие материнские платы Z690, B660 и будущие модели будут поддерживать память AMD EXPO. Как сообщает производитель, новая версия BIOS с совместной поддержкой Intel XMP и AMD EXPO скоро будет опубликована на официальном сайте GIGABYTE.

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Про бюджетный чипсет H610 ничего не сообщается, подавляющее большинство плат на его основе используют DDR4 память, GIGABYTE предлагает пару DDR5 моделей, но они могут работать с памятью DDR5-4400/4800. Это стандартная скорость для DDR5, она ниже, чем у модулей EXPO, скорость передачи данных которых начинается от 5200 МТ/с. Так что обновления H610, скорее всего, не предвидится, этим платам оно и не нужно.

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Хотя AMD намекает, что профили EXPO оптимизированы для новой платформы AM5 и процессоров Ryzen 7000, специалисты допускают, что с ними можно будет получить интересные результаты и на платформе Intel. Кроме того, это повышает совместимость оперативной памяти между платформами.

Источник:
GIGABYTE
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#amd #intel #gigabyte #ddr5 #оперативная память
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