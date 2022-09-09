Вместе с новой платформой AMD представила собственную технологию для разгона оперативной памяти — она получила название Extended Profiles for Overclocking или сокращённо EXPO. Оптимизированные под платформу AMD профили EXPO позволят добиться наилучшей производительности и предоставят возможность выбирать между режимами с низкой задержкой или максимальной пропускной способностью. Объяснение того, как профили AMD EXPO будут записываться вместе с профилями Intel XMP 3.0 на один модуль, уже появилось. Однако некоторые модули могут поставляться только с профилями AMD EXPO или Intel XMP, платформа AMD может работать с технологией Intel, а может ли Intel работать с технологией AMD? Авторы ресурса Wccftech сообщают, что да.
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Несколько производителей материнских плат, включая MSI, подтвердили ресурсу Wccftech, что их существующие решения на базе чипсетов Intel 600-серии и новые решения 700-серии будут работать с профилями AMD EXPO. Информация подкрепляется снимками BIOS нескольких материнских плат MSI LGA 1700, в интерфейсе BIOS виден раздел, где можно переключаться между профилями памяти AMD и Intel. Не исключено, что какой-нибудь хитро настроенный профиль AMD EXPO позволит и на платформе Intel добиться интересных результатов.
Также ресурс отмечает, что модули памяти с одновременной поддержкой AMD EXPO и Intel XMP 3.0 будут называться двухрежимными. На модуле пользователям будут доступны два профиля памяти AMD и два профиля памяти Intel.
- Источник:
- Wccftech