Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Графический процессор Intel Arc A770 можно разогнать до 2,7 ГГц
Такой частоты удалось добиться в Hitman 3 при некоторых оптимизациях кривой напряжения и увеличении лимита мощности.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Представители графического подразделения Intel продолжают принимать участие в различных интервью. Основная информация о видеокартах уже известна, но каждая новая встреча с представителями технических СМИ позволяет узнать чуточку больше подробностей о моделях, разрабатываемых технологиях и планах компании, но точные сроки выхода на рынок так и остаются неизвестными. На этот раз сотрудник Intel Graphics Том Питерсен (Tom Petersen) ответил на вопросы специалистов HotHardware, ранее неизвестные детали отметил ресурс VideoCardz.

  • С некоторыми изменениями кривой напряжения и регулировкой предела мощности тактовая частота графического процессора Arc A770 может повышаться до 2,7 ГГц при стандартном значении 2,1 ГГц. Тестирования проводилось в Hitman 3.
  • Энергопотребление видеокарты достигало 228 Вт при стандартном значении TBP 225 Вт.
Источник: Intel Corporation
  • Появились некоторые уточнения характеристик видеокарт серии Limited Edition:
    1. Модели A770 на 8 ГБ и 16 ГБ действительно имеют разную скорость работы памяти, 16 Гбит/с и 17,5 Гбит/с соответственно, на сайте Intel каждая получит отдельную страницу спецификаций.
    2. TBP графического процессора среднего класса A580 равен 175 Вт.

реклама

Недавно Том Питерсен ответил на вопросы журналистов китайского ресурса MyDrivers, рассказав, что в компании уже разрабатывают следующую версию технологии масштабирования Intel XeSS, которая будет использовать машинное обучение, в частности, для улучшения эффектов постобработки, а также работают над более простым масштабированием, аналогом AMD RSR и NVIDIA NIS.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источник:
HotHardware, YouTube
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
Видеокарты Intel Arc замечены в Европе — модель ASRock Arc A380 Challenger ITX доступна за 189 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
14
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
79
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
33
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
33
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
95
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
13
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
46
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
Модели GeForce RTX 40 пылятся на складах с августа на фоне нераспроданных запасов RTX 30 — инсайд
18
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
5 самых выгодных игровых видеокарт, подходящих для бедных геймеров и зажиточных энтузиастов
5
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
36
Видеокарты AMD рекордно подешевели – Radeon RX 6000 на Newegg стоит 14 000 рублей
5
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
Видео: кинематографический трейлер мобильной Call of Duty: Warzone
+
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
+

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
40
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
12
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
11
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
2

Сейчас обсуждают

Валерий Муравицкий
11:49
Виталик решил поиграть утащив за собой миллионы добровольцев
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
Lex001
11:49
Наши гребанные барыги тупо пользуются тем, что с того же компьютеруниверс больше не заказать.
Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
Ядрило
11:49
- Кто там войсками командует? - Да какой-то Залужный. - Ну это понятно, что кто-то из-за лужи. А фамилия как?
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Вежливый_Gepard
11:48
ты деревянную или пластиковую игрушку он настощей ружбайки не в состоянии отличить дaлбаеб? но после вторжения вы получили более сплоченную и решительную нацию да. а присоединение при том что раха не...
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Gordonua
11:48
Салоед после солнцепёка
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Slow Mo
11:47
Еще долго прийдется продавать видяхи 3ххх
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Fevriii
11:46
Через лет 5-10 увидим Китай, который сам делает чипы, да и вообще всю электронику.
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
LorDex
11:46
Француз: - У меня член 16 см! Русский: - А у меня 17 см! Украинец: - А у американца 27!
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Lampogriz
11:45
Статья огонь, продолжай в том же духе)
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
Александр Тетюшин
11:45
Помню как ОНО стоило под 100-ку в майнинг, ипануться тапки гнуться
Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем