Представители графического подразделения Intel продолжают принимать участие в различных интервью. Основная информация о видеокартах уже известна, но каждая новая встреча с представителями технических СМИ позволяет узнать чуточку больше подробностей о моделях, разрабатываемых технологиях и планах компании, но точные сроки выхода на рынок так и остаются неизвестными. На этот раз сотрудник Intel Graphics Том Питерсен (Tom Petersen) ответил на вопросы специалистов HotHardware, ранее неизвестные детали отметил ресурс VideoCardz.
- С некоторыми изменениями кривой напряжения и регулировкой предела мощности тактовая частота графического процессора Arc A770 может повышаться до 2,7 ГГц при стандартном значении 2,1 ГГц. Тестирования проводилось в Hitman 3.
- Энергопотребление видеокарты достигало 228 Вт при стандартном значении TBP 225 Вт.
- Появились некоторые уточнения характеристик видеокарт серии Limited Edition:
- Модели A770 на 8 ГБ и 16 ГБ действительно имеют разную скорость работы памяти, 16 Гбит/с и 17,5 Гбит/с соответственно, на сайте Intel каждая получит отдельную страницу спецификаций.
- TBP графического процессора среднего класса A580 равен 175 Вт.
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Недавно Том Питерсен ответил на вопросы журналистов китайского ресурса MyDrivers, рассказав, что в компании уже разрабатывают следующую версию технологии масштабирования Intel XeSS, которая будет использовать машинное обучение, в частности, для улучшения эффектов постобработки, а также работают над более простым масштабированием, аналогом AMD RSR и NVIDIA NIS.
- Источник:
- HotHardware, YouTube
- VideoCardz