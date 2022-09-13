Новые подробности из очередного интервью Тома Питерсена.

Представители графического подразделения Intel Graphics в ряде публикаций довольно подробно рассказали об особенностях видеокарт Arc Alchemist и различных фирменных технологий, однако с новыми интервью продолжают появляться и новые подробности. Инженер и научный сотрудник Intel Graphics Том Питерсен (Tom Petersen) недавно дал интервью китайскому ресурсу MyDrivers (Fast Technology, кит. 快科技), где снова рассказал о технологии масштабирования XeSS. Были озвучены уже известные детали о высокой производительности и лёгкой интеграции, стало известно, что Intel разрабатывает плагины для Unreal Engine, интеграция XeSS в проекты на базе этого игрового движка должна быть ещё более простой.

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Похоже, что Питерсен впервые подтвердил разработку аналога более простых технологий пространственного масштабирования конкурентов, AMD RSR и NVIDIA NIS. Технологию внедрят в драйвер, она будет совместима с большинством игр, не требуя никакой интеграции от разработчиков, пользователи смогут выбирать, какое масштабирование использовать. Масштабирование XeSS должно быть совместимо с видеокартами других производителей и некоторыми решениями Intel прошлых поколений, которые поддерживают инструкции DP4a и шейдерную модель Shader Model 6.4. Но наибольшая эффективность работы будет у видеокарт Arc с аппаратными блоками матричных операций XMX.

Кроме того, сообщается, что Intel уже работает на следующей версией XeSS, которая ещё теснее объединяет технологии машинного обучения и обработки графики. Внутри компании технология получила название Neural Graphics, она может использоваться для ускорения и улучшения качества таких эффектов постобработки, как размытие Blur и Bloom, а также эффект Тиндаля (God Ray) и других.

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На данный момент команда разработчиков драйверов сосредоточена на оптимизации производительности видеокарт Arc Alchemist в сотне популярных игр, рейтинг был составлен на базе предпочтений игроков и СМИ, использовались и сторонние рейтинги, например, рейтинг Steam. Продолжается улучшения работы со слоем совместимости Microsoft DX9onDX12. Специалист в очередной раз развеял слухи, заверив, что Intel надолго сосредоточится на рынке дискретных видеокарт.