Ожидается, что графические процессоры (GPU) NVIDIA следующего поколения Ada Lovelace совершат большой скачок в производительности. Старшему GPU AD102 приписывают 18432 CUDA-ядра в полной конфигурации, большой объём кэш-памяти L2 и многие другие изменения. Интересно, каков «транзисторный бюджет» нового чипа? Со слов известного в Twitter* инсайдера @kopite7kimi, новый флагманский графический процессор NVIDIA будет содержать 75 млрд транзисторов, передаёт VideoCardz, отмечая, что в новом решении H100 для высокопроизводительных вычислений на базе архитектуры Hopper транзисторов 80 млрд.
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Если верить этой информации, AD102 содержит в 2,65 раз больше транзисторов, чем текущий игровой GPU GA102 Ampere (23,8 млрд). В полной конфигурации GA102 предлагает 10752 CUDA-ядра, такие варианты используются в GeForce RTX 3090 Ti и профессиональной видеокарте RTX A6000. Плотность транзисторов AD102 определить пока невозможно, нет точной информации о размерах чипа.
Анонс или презентацию первой флагманской модели линейки ожидают 20 сентября.
- Источник:
- @kopite7kimi в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ