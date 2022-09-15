ASRock представила новые игровые мониторы в линейке Phantom Gaming, это 27- и 34-дюймовая модель с соответствующими кодовыми названиями PG27FF1A и PG34WQ15R2B. Их объединяет высокая частота обновления 165 Гц, низкое время отклика 1 мс (MPRT), поддержка таких технологий, как HDR, Flicker-free и FreeSync Premium.
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Модель PG27FF1A имеет плоский дисплей с IPS-матрицей, FHD разрешением (1920×1080) и поддержкой формата HDR10. Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 94%, а sRGB — 123%. Модель оснащается парой разъёмов HDMI 2.0, одним разъёмом DisplayPort 1.2 и выходом для наушников. Присутствует регулировка по углу наклона в двух плоскостях.
Что касается PG34WQ15R2B, то в данном случае дисплей имеет кривизну 1500R, используется матрица VA, разрешение WQHD (3440×1440). Поддержка HDR отмечена сертификатом VESA DisplayHDR 400, охват DCI-P3 и sRGB составляет 91% и 115% соответственно. В дополнение к регулировке углов наклона и поворота есть регулировка по высоте. Присутствует два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, выход на наушники и встроенные 2-ваттные динамики.
Кроме того, ASRock заявляет, что PG34WQ15R2B является первым в мире игровым монитором со встроенными антеннами Wi-Fi, которые обеспечивают пиковое усиление 7 дБи. Считается, что расположение антенн над столом позволит добиться сильного и устойчивого сигнала, в отличие от ситуации, когда компьютер и антенны находятся под столом.
Мониторы уже появились в продаже на одной из зарубежных площадок по цене примерно 190 USD и 430 USD за меньшую и большую модель соответственно.
- Источник:
- ASRock
- TechPowerUp