Возможно, помогло наличие AVX-512.

Процессоры AMD Ryzen 7000 до релиза успели отметиться в базах данных различных бенчмарков, например, Geekbench и CPU-Z, теперь младший 6-ядерный и 12-поточный процессор линейки Ryzen 7 7600X объявился ещё и в базе данных SiSoftware — стали доступны результаты вычислительного теста Processor Arithmetic. Тестировалась модель совместно с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200.

реклама

Общий результат арифметического теста составил 32661 GOPS, это значение входит в диапазоны оценок 8-ядерного и 16-поточного Ryzen 7 5800X, а также 10-ядерного и 16-поточного Intel Core i5-12600K. Модели с большим количеством ядер уже ощутимо быстрее. Если сравнивать процессоры с одинаковым количеством ядер, то новинка на базе архитектуры Zen 4 оказывается быстрее Ryzen 5 5600X от 17,5% до 82%, по верхней и нижней границе оценок соответственно, а преимущество над Core i5-12400F лежит в диапазоне 24…55%.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если ориентироваться на средние результаты, Ryzen 7 7600X примерно на 42% опережает Ryzen 5 5600X и на столько же отстаёт от Ryzen 9 5950X, 8-ядерную модель Zen 3 новинка опережает на 5%. Преимущество над Core i5-12400F составляет 38%, с i5-12600K наблюдается паритет, а отставание от i7-12700K составляет 24%.

Источник: SiSoftware @momomo_us в Twitter* * заблокирован в РФ