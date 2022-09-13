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6-ядерный AMD Ryzen 5 7600X догнал 10-ядерный Intel Core i5-12600K в арифметическом тесте SiSoftware
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Процессоры AMD Ryzen 7000 до релиза успели отметиться в базах данных различных бенчмарков, например, Geekbench и CPU-Z, теперь младший 6-ядерный и 12-поточный процессор линейки Ryzen 7 7600X объявился ещё и в базе данных SiSoftware — стали доступны результаты вычислительного теста Processor Arithmetic. Тестировалась модель совместно с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200.

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Общий результат арифметического теста составил 32661 GOPS, это значение входит в диапазоны оценок 8-ядерного и 16-поточного Ryzen 7 5800X, а также 10-ядерного и 16-поточного Intel Core i5-12600K. Модели с большим количеством ядер уже ощутимо быстрее. Если сравнивать процессоры с одинаковым количеством ядер, то новинка на базе архитектуры Zen 4 оказывается быстрее Ryzen 5 5600X от 17,5% до 82%, по верхней и нижней границе оценок соответственно, а преимущество над Core i5-12400F лежит в диапазоне 24…55%.

Данные: SiSoftware
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Если ориентироваться на средние результаты, Ryzen 7 7600X примерно на 42% опережает Ryzen 5 5600X и на столько же отстаёт от Ryzen 9 5950X, 8-ядерную модель Zen 3 новинка опережает на 5%. Преимущество над Core i5-12400F составляет 38%, с i5-12600K наблюдается паритет, а отставание от i7-12700K составляет 24%.

Источник:
SiSoftware
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#amd #процессоры #amd ryzen #тесты не тесты
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Bernigan
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Кукурузен с АВХ 512... наверное под жидким азотом догнал бедняга)
6-ядерный AMD Ryzen 5 7600X догнал 10-ядерный Intel Core i5-12600K в арифметическом тесте SiSoftware
Вежливый_B_Hornet
17:52
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&lt;TopUpdate&gt;
17:49
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