Двухцветный дизайн и фирменный принт.

В фанатском магазине AMD можно найти большой ассортимент продукции в фирменном стиле компании, есть как вполне ожидаемые футболки, толстовки и кружки, так и довольно необычные товары. Когда-то здесь был даже велосипед, от покупки которого не удержался Стив Бёрк (Steve Burke), автор широко известного технического ресурса и YouTube канала Gamers Nexus, — на велосипед был подготовлен обзор. Теперь в каталоге AMD появился другой интересный товар, фирменные носки стоимостью примерно 20 долларов США, сообщил Twitter* блогер @momomo_us.

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Носки довольно привлекательные, основной цвет носка чёрный, есть принт с логотипом AMD. Мысок носка, пятка и область около резинки выполнены в тёмно-бирюзовом цвете, такой обычно используется в материалах компании к продуктам для высокопроизводительных вычислений и серверов, вероятно, носки ориентированы на инженеров. Также под резинкой нанесено название компании и логотип. Как сообщает этикетка, носки разработаны в Остине (штат Техас, США) и изготовлены в Северной Каролине, в составе 75% хлопка. Интересно, появятся ли красные и синие варианты в цветах игровых видеокарт Radeon и профессиональных Radeon Pro.

Источник: AMD Fan Store momomo_us в Twitter* * заблокирован в РФ