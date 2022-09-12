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Глава графического подразделения Intel подтверждает подготовку Arc A770 к выходу на рынок
И отрицает негативные слухи о судьбе дискретной графики.
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Раджа Кодури (Raja Koduri), руководитель графического подразделения Intel, оставил несколько комментариев в своём Twitter* по поводу запуска видеокарт Arc и многочисленных слухов о дальнейшей судьбе подразделения, сообщает VideoCardz. Специалист подтвердил, что подготовка к запуску производительных решений Arc A7 идёт полным ходом, они проходят завершающие тестирования в лабораториях.

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В последнее время появилось много негативных слухов о дальнейшей разработке дискретных видеокарт Intel, специалист дал понять, что не понимает, откуда берутся эти слухи, объясняя затянувшийся запуск непредвиденными проблемами, но их удалось преодолеть: «Мы тоже [с недоумением] относимся к этим слухам. Они не помогают команде, которая усердно работает над выпуском [видеокарт] на рынок, они не помогают графическому сообществу ПК… стоит задуматься, кому они помогают?… мы все ещё в первом поколении, и да, у нас было больше препятствий, чем мы предполагали, но мы не сдаёмся…», — сказал Раджа Кодури в ответ на один из комментариев. Ранее и другие специалисты подразделения Intel Graphics отрицали негативные слухи о будущем дискретной графики.

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Intel подходит к выпуску своих видеокарт далеко не в самый лучший момент, вторичный рынок заполнен предложениями после майнинга, а конкуренты уже готовятся к запуску новой линейки видеокарт. Однако Intel всё же может удачно реализовать свои решения, варианты среднего класса от конкурентов, вероятно, появятся не так быстро, а с текущими решениями Intel собирается конкурировать по соотношению цены, производительности и возможностей, что отмечалось ранее.

Источник:
Raja Koduri в Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
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#intel #видеокарты
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