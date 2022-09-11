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Обновление CapFrameX: поддержка AMD Zen 4 и Intel Sapphire Rapids, датчиков Raptor Lake и Arc A
А также исправление багов, новые возможности диаграмм и другие изменения.
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Популярный инструмент для анализа времени кадров CapFrameX обновился до версии 1.6.9, кроме исправления ошибок обновление реализует начальную поддержку нового оборудования. Пожалуй, наиболее значительным здесь является экспериментальная поддержка новых процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 4, стартовая линейка Ryzen 7000 выходит 27 сентября, поддержка Zen 4 в таком инструменте как CapFrameX позволит точно изучить производительность платформ на базе этих процессоров. Также добавлена начальная поддержка серверных процессоров Intel Sapphire Rapids, может быть, кто-то решит протестировать их в играх, а может на рынке появятся долгожданные HEDT варианты, о подготовке которых ранее довольно часто рассказывали инсайдеры. Кроме того, добавлена поддержка датчиков для процессоров Intel Raptor Lake и видеокарт Intel Arc серии A, производительные видеокарты Arc A7 должны появиться в ближайшее время.

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В числе других изменений:

  • Обновление PresentMon до версии 1.8.0 с начальной поддержкой Windows 11 призвано решить проблемы с распознаванием приложений без поддержки DX12
  • Новые URL-адреса для WebSocket
  • Масштабирование легенды на линейных диаграммах сравнения
  • Переработан алгоритм расчёта и визуализации статтеров
  • Исправлен баг, из-за которого вместо перемещения запись статистики удалялась при закрытии диалогового окна выбора папки
Источник:
CapFrameX
Wccftech
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#обновления #программы #capframex
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