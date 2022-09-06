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NVIDIA снижает цены на видеокарты GeForce RTX 3090/Ti Founders Edition в Европе
RTX 3080 Ti тоже получила скидку.
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Некоторое время назад появились слухи о том, что NVIDIA собирается снизить официальные цены на видеокарты GeForce RTX 30 серии. Похоже, слухи начинают подтверждаться, на немецком сайте компании заметили, что RTX 3090 и RTX 3090 Ti подешевели. Модель RTX 3090 «скинула» 350 евро и теперь стоит 1199 евро, в случае с RTX 3090 Ti цена упала на 570 евро и теперь видеокарта предлагается за 1329 евро, сообщает Cowcotland, также отмечая, что после снижения официальной цены видеокарт Founders Edition стоит ожидать ещё более существенных скидок на нестандартные решения от партнёров NVIDIA.

Источник: NVIDIA Germany

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В свою очередь, VideoCardz напоминает, что в январе этого года цены на видеокарты Founders Edition увеличились примерно на 6%. Получается, что за счёт скидок повышение цены таких видеокарт, как RTX 3090 и RTX 3080 Ti компенсировано, теперь они стоят дешевле первоначально установленной РРЦ. А вот другие модели классом ниже всё ещё предлагаются по прежней, увеличенной цене. Вероятно, приоритетом является распродажа флагманских моделей, поскольку в этом году ожидаются уже новые флагманы GeForce RTX 40, а средний класс и бюджетные решения обычно появляются позже.

Источник:
NVIDIA Germany
Cowcotland
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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