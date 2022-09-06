RTX 3080 Ti тоже получила скидку.

Некоторое время назад появились слухи о том, что NVIDIA собирается снизить официальные цены на видеокарты GeForce RTX 30 серии. Похоже, слухи начинают подтверждаться, на немецком сайте компании заметили, что RTX 3090 и RTX 3090 Ti подешевели. Модель RTX 3090 «скинула» 350 евро и теперь стоит 1199 евро, в случае с RTX 3090 Ti цена упала на 570 евро и теперь видеокарта предлагается за 1329 евро, сообщает Cowcotland, также отмечая, что после снижения официальной цены видеокарт Founders Edition стоит ожидать ещё более существенных скидок на нестандартные решения от партнёров NVIDIA.

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В свою очередь, VideoCardz напоминает, что в январе этого года цены на видеокарты Founders Edition увеличились примерно на 6%. Получается, что за счёт скидок повышение цены таких видеокарт, как RTX 3090 и RTX 3080 Ti компенсировано, теперь они стоят дешевле первоначально установленной РРЦ. А вот другие модели классом ниже всё ещё предлагаются по прежней, увеличенной цене. Вероятно, приоритетом является распродажа флагманских моделей, поскольку в этом году ожидаются уже новые флагманы GeForce RTX 40, а средний класс и бюджетные решения обычно появляются позже.