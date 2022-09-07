Ранее можно было предположить, что интегрированная графика новых процессоров будет работать на уровне Vega 3.

AMD решила оснастить все процессоры AMD Ryzen 7000 интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2, графическое ядро встроено в кристалл IOD и предлагает конфигурацию с парой вычислительных блоков Compute Unit (CU) и частотой до 2200 МГц. Графика рассчитана на выполнение базовых задач, а не на игры, хотя для старых и простых игр её производительности должно хватить. Если говорить о вычислительной производительности на операциях FP32, которую часто используют при сравнении видеокарт, решения предлагает до 0,563 Тфлопс, что больше, чем у Vega 3 и даже портативной игровой консоли Nintendo Switch, производительность которой оценивается в 500 Тфлопс, отмечает Wccftech. Теперь производительность iGPU новых процессоров AMD можно оценить в бенчмарке Geekbench OpenCL и результат показывает, что графика даже производительнее, чем предполагалось ранее.

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В тесте участвовала платформа с процессором AMD Ryzen 9 7950X и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, вероятно, использовалась конфигурация с четырьмя модулями DIMM, а это означает, что скорость работы модулей могла быть снижена до 3600 МТ/с — такой сценарий негативно скажется на оценке iGPU.

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Результаты составили от 7808 до 8210 баллов и это уже позволяет сравнивать iGPU в новых процессорах с Vega 6, которая оснащается 6 вычислительными блоками CU и позволяет играть уже в более современные и технологически «тяжёлые» игры — средняя оценка этого решения около 7003 баллов. Ещё более производительная Vega 8 в среднем набирает от 8700 до 11800 баллов. Скорее всего, позиционирование в играх будет другим, но результат тестирования намекает, что iGPU в AMD Ryzen 7000 будет производительнее Vega 3.