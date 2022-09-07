AMD решила оснастить все процессоры AMD Ryzen 7000 интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2, графическое ядро встроено в кристалл IOD и предлагает конфигурацию с парой вычислительных блоков Compute Unit (CU) и частотой до 2200 МГц. Графика рассчитана на выполнение базовых задач, а не на игры, хотя для старых и простых игр её производительности должно хватить. Если говорить о вычислительной производительности на операциях FP32, которую часто используют при сравнении видеокарт, решения предлагает до 0,563 Тфлопс, что больше, чем у Vega 3 и даже портативной игровой консоли Nintendo Switch, производительность которой оценивается в 500 Тфлопс, отмечает Wccftech. Теперь производительность iGPU новых процессоров AMD можно оценить в бенчмарке Geekbench OpenCL и результат показывает, что графика даже производительнее, чем предполагалось ранее.
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В тесте участвовала платформа с процессором AMD Ryzen 9 7950X и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, вероятно, использовалась конфигурация с четырьмя модулями DIMM, а это означает, что скорость работы модулей могла быть снижена до 3600 МТ/с — такой сценарий негативно скажется на оценке iGPU.
Результаты составили от 7808 до 8210 баллов и это уже позволяет сравнивать iGPU в новых процессорах с Vega 6, которая оснащается 6 вычислительными блоками CU и позволяет играть уже в более современные и технологически «тяжёлые» игры — средняя оценка этого решения около 7003 баллов. Ещё более производительная Vega 8 в среднем набирает от 8700 до 11800 баллов. Скорее всего, позиционирование в играх будет другим, но результат тестирования намекает, что iGPU в AMD Ryzen 7000 будет производительнее Vega 3.