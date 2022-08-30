Вычислительная производительность должна быть выше чем у Vega 3 в Athlon 3000G.

Уже довольно давно появилась информация о том, что новые настольные процессоры AMD Ryzen 7000 по умолчанию будут оснащаться интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2 — она встроена в кристалл ввода-вывода cIOD. Представители AMD с самого начала объяснили, что она не рассчитана на игры, это решение, которое позволит выполнять базовые задачи и предложит ряд интересных возможностей, включая поддержку декодирования AV1. Точная конфигурация интегрированной графики оставалась неизвестной, но после презентации полные характеристики процессоров появились на официальном сайте.

Характеристики интегрированной графики на примере AMD Ryzen 7600X. Источник: AMD

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Интегрированная графика процессоров AMD Ryzen 7000 предложит 2 вычислительных блока CU и будет работать на частоте от 400 МГц до 2200 МГц. Довольно скромные характеристики, но решение должно обеспечивать 0,56 Тфлопс вычислительной производительности и это быстрее Vega 3 в процессоре Athlon 3000G. Так что для работы, учёбы и выполнения базовых задач решение отличное. Кроме того, в прошлый раз специалисты отметили и другие преимущества наличия интегрированной графики, в частности, это позволит повременить с покупкой дискретной видеокарты при сборке новой системы, а также без проблем диагностировать систему при наличии проблем с дискретной графикой.