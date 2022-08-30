Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Интегрированная графика процессоров AMD Ryzen 7000 предложит два блока CU и частоту до 2200 МГц
Вычислительная производительность должна быть выше чем у Vega 3 в Athlon 3000G.
рекомендации
3090 за 90 тр в Ситилинке
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

Уже довольно давно появилась информация о том, что новые настольные процессоры AMD Ryzen 7000 по умолчанию будут оснащаться интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2 — она встроена в кристалл ввода-вывода cIOD. Представители AMD с самого начала объяснили, что она не рассчитана на игры, это решение, которое позволит выполнять базовые задачи и предложит ряд интересных возможностей, включая поддержку декодирования AV1. Точная конфигурация интегрированной графики оставалась неизвестной, но после презентации полные характеристики процессоров появились на официальном сайте.

Характеристики интегрированной графики на примере AMD Ryzen 7600X. Источник: AMD

реклама

Интегрированная графика процессоров AMD Ryzen 7000 предложит 2 вычислительных блока CU и будет работать на частоте от 400 МГц до 2200 МГц. Довольно скромные характеристики, но решение должно обеспечивать 0,56 Тфлопс вычислительной производительности и это быстрее Vega 3 в процессоре Athlon 3000G. Так что для работы, учёбы и выполнения базовых задач решение отличное. Кроме того, в прошлый раз специалисты отметили и другие преимущества наличия интегрированной графики, в частности, это позволит повременить с покупкой дискретной видеокарты при сборке новой системы, а также без проблем диагностировать систему при наличии проблем с дискретной графикой.

Источник:
AMD
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #процессоры
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Предполагаемый график запуска процессоров Intel Raptor Lake-S указывает на начало продаж в октябре
G.Skill представила сертифицированную AMD EXPO оперативную память DDR5 для Ryzen 7000
AMD представила процессоры Zen 4 Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
44
Россияне активно закупаются электроникой на AliExpress в период повышенных таможенных лимитов
14
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
5
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
27
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
41
Американский беспилотник-рекордсмен Zephyr попал в "засекреченное крушение"
10
Создана криптовалюта-паразит Эфира под названием Ethereum PoW (ETHW) – монету уже можно купить
10
Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
11
Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
83
Слайды официальной презентации AMD Ryzen 7000 — рост IPC на 13 %, до 5.7 ГГц, цены от $299 до $699
10
Apple упростила слежку за пользователями благодаря режиму "Lockdown"
+
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
142
RTX 4070 может разочаровать сравнительно малым приростом быстродействия и скромным объёмом памяти
22
Илон Маск предлагает запустить все атомные электростанции на полную мощность
4
Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
12
Поддельные внешние SSD-диски на 30 TБ заполонили Aliexpress
6
Материнские платы на чипсете B650E для Ryzen 7000 станут лучшим выбором практичного пользователя
19
Производительность GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark Time Spy Extreme аналогична RTX 3080
21
AMD Ryzen 9 7950X имеет максимальную тактовую частот 5,85 ГГц
20
Анонсирована приключенческая игра Under the Waves от создателей Detroit: Become Human
+

Популярные статьи

Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
34
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
141
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
1
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
17
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
15
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
47

Сейчас обсуждают

Propretor
12:58
Разработка концерна "Калашников" - дрон КУБ-БЛА, может быть принят на вооружение РА
Manager
12:58
7950X на 62% быстрее, чем 12900K и на 44% энергоэффективней. Да еще и с AVX512 и PCI-E 5.0 NVME SSD дисками. И без этих ублюдочных мелких ядер, которые мешают многопоточным программам под Windows 10 н...
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
ахахах
12:58
пошёл ежа последнего доедать
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Владислав Балякин
12:57
Ща понабегут те, кто мажут пальцем или кредиткой тонким слоем и будут доказывать, что термопаста берет на себя основную роль теплоотвода...
Noctua опубликовала рекомендации по нанесению термопасты на процессоры AMD Ryzen 7000
flyval
12:57
Курс рубля. Такого понятия вообще не существует! За рубль могут дать только в морду. Существует только курс денег.
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Propretor
12:56
Работают партизаны. Фашистским оккупантам жизни не дадут.
Разработка концерна "Калашников" - дрон КУБ-БЛА, может быть принят на вооружение РА
Александр
12:56
Просто Тесла решила пойти по стопам Майкрософт: сделать бета-тестеров которые еще и платят за это. А как Маск расхваливает какой классный у него FSD, то пусть и расплачивается за это.
Tesla предстоит ответить за участившиеся случаи ложного срабатывания системы автоматического торможения
IRanPast
12:56
Конечно cl14 не крутые тайминги
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Нагил Ляку
12:55
"А меня за что? Это все Путин!"
Разработка концерна "Калашников" - дрон КУБ-БЛА, может быть принят на вооружение РА
ахахах
12:54
6 футбольных полей за раз выжигает солнцепёк,там если правильно их несколько штук таких подогнать,то можно и больше разом накрыть.Незря этот комплекс называют-ад на гусеницах
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем