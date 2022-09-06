Процессор на стандартных частотах показывает стабильные и впечатляющие результаты.

За последние несколько месяцев в сети появилось большое количество результатов процессоров Intel Core 13-го поколения в различных бенчмарках, в том числе, Geekbench. В большинстве случаев технические детали остаются неизвестными, например, получены ли результаты на повышенных лимитах мощности или стандартных, был ли разгон и т.п. Теперь свои результаты опубликовал известный в Twitter* под псевдонимом @OneRaichu блогер и инсайдер, в его распоряжении находится система на базе процессора Intel Core i9-13900K, материнской платы ASRock Z690 Taichi Razer Edition и комплекта оперативной памяти DDR5-6400 с задержками CL34-38-38-46. Эта платформа прошла множество тестов в Geekbench 5.4.4 и блогер выделил один из результатов, отметив, что он получен на полностью «стоковом» процессоре.

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Работающий на стандартных частотах и настройках Intel Core i9-13900K набрал 2297 баллов в однопотоке и 26605 баллов в многопотоке. Похожие оценки в сети уже появлялись, но теперь точно известно, что данный результат можно получить при стандартных частотах на платформе с аналогичной оперативной памятью. В профиле специалиста на Geekbench можно найти и другие результаты, так максимальная оценка на момент написания в однопотоке составляет 2340 баллов, а в многопотоке 26725 баллов, но при каких условиях получены эти результаты, не уточняется.

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Также @OneRaichu отмечает, что протестировал инженерный образец AMD Ryzen 9 7950X, но результаты не проходят проверку Geekbench и поэтому не будут публиковаться. Однако в базе данных есть некоторые результаты флагмана AMD, так наилучший 2217 и 24396 баллов в одно- и многопотоке соответственно. Также можно сравнить эти данные со средними показателями других моделей — в многопотоке будущий флагман Intel до 40% быстрее Core i9-12900KS, также примечательно, что новые процессоры в многопотоке обходят 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3970X.

Источник: @OneRaichu в Twitter* Geekbench * заблокирован в РФ