Новый отчёт аналитиков указывает на поквартальное снижение поставок.

Аналитики Jon Peddie Research недавно представили новые данные по распределению долей рынка дискретных графических процессоров между тремя главными разработчиками и производителями. NVIDIA продолжает доминировать и увеличивает свою долю до 79,6% в этом сегменте. Конкуренты делят между собой примерно 21% рынка, большая часть 20% достаётся AMD, но компания потеряла 4% за прошедший квартал, которые и ушли к NVIDIA. Оставшийся 1% занимает Intel, компания только начинает развивать свою новую линейку дискретных видеокарт и пока не претендует на место лидера. К слову, накануне представители Intel в нескольких очередных интервью предоставили более конкретную информацию о запуске производительных видеокарт Arc A7, коснувшись вопросов о производительности, доступности и особенностях моделей.

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По сравнению с первым кварталом 2022 года количество отгруженных видеокарт сократилось с 13,38 млн до 10,4 млн, но, если рассматривать тот же период прошлого года, поставки выше на 2,4%. Общая стоимость отгруженных видеокарт превышает 5,5 млрд долларов, что меньше показателей 1-го квартала на 3,1 млрд долларов — это объясняется не только снижением объёмов отгрузки, но и снижением средней цены продажи. В последнее время новости о снижении цен на видеокарты появляются регулярно, модели, которые ещё в начале года продавались за несколько тысяч долларов, сейчас уже можно найти дешевле 1000 долларов. Например, ресурс Neowin сегодня отметил 45% скидку одной из зарубежных торговых площадок на продвинутый вариант GeForce RTX 3090 — кто-то мог успеть купить видеокарту за 790 долларов, при этом рекомендованная стоимость референсной модели на запуске составляла 1499 долларов.

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Снижение продаж, зафиксированное за рассматриваемый квартал, превышает средний показатель за последние 10 лет. Поставки AMD поквартально снизились на 34%, а NVIDIA — на 19,1%, отмечают аналитики.