Аналитики Jon Peddie Research недавно представили новые данные по распределению долей рынка дискретных графических процессоров между тремя главными разработчиками и производителями. NVIDIA продолжает доминировать и увеличивает свою долю до 79,6% в этом сегменте. Конкуренты делят между собой примерно 21% рынка, большая часть 20% достаётся AMD, но компания потеряла 4% за прошедший квартал, которые и ушли к NVIDIA. Оставшийся 1% занимает Intel, компания только начинает развивать свою новую линейку дискретных видеокарт и пока не претендует на место лидера. К слову, накануне представители Intel в нескольких очередных интервью предоставили более конкретную информацию о запуске производительных видеокарт Arc A7, коснувшись вопросов о производительности, доступности и особенностях моделей.
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По сравнению с первым кварталом 2022 года количество отгруженных видеокарт сократилось с 13,38 млн до 10,4 млн, но, если рассматривать тот же период прошлого года, поставки выше на 2,4%. Общая стоимость отгруженных видеокарт превышает 5,5 млрд долларов, что меньше показателей 1-го квартала на 3,1 млрд долларов — это объясняется не только снижением объёмов отгрузки, но и снижением средней цены продажи. В последнее время новости о снижении цен на видеокарты появляются регулярно, модели, которые ещё в начале года продавались за несколько тысяч долларов, сейчас уже можно найти дешевле 1000 долларов. Например, ресурс Neowin сегодня отметил 45% скидку одной из зарубежных торговых площадок на продвинутый вариант GeForce RTX 3090 — кто-то мог успеть купить видеокарту за 790 долларов, при этом рекомендованная стоимость референсной модели на запуске составляла 1499 долларов.
Снижение продаж, зафиксированное за рассматриваемый квартал, превышает средний показатель за последние 10 лет. Поставки AMD поквартально снизились на 34%, а NVIDIA — на 19,1%, отмечают аналитики.
- Источник:
- Jon Peddie Research
- ComputerBase