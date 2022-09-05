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Thermaltake представила блоки питания Toughpower GF3 — до 1650 Вт и до двух разъёмов 12VHPWR
А также полное соответствие спецификациям Intel ATX 3.0.
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В июле Thermaltake анонсировала три новые серии блоков питания, которые полностью соответствуют требованиям стандарта Intel ATX 3.0 и поддерживают видеокарты нового поколения PCIe Gen 5.0, предлагая 16-контактные (12+4) разъёмы питания 12VHPWR. Первая серия Toughpower GF3 сегодня была официально представлена — она охватывает диапазон мощности от 750 Вт до 1650 Вт, объединяя шесть моделей с полностью модульной конструкцией, плоскими кабелями и 10-летней гарантией.

Источник: Thermaltake

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Соответствие спецификации Intel ATX 3.0 означает, что блоки питания выдержат двукратные скачки мощности всей системы и трёхкратные видеокарт, а эффективность блоков питания при небольшой нагрузке (2%) может достигать 70%. В числе преимуществ производитель указывает низкие пульсации напряжения менее 30 мВ для моделей 750…1350 Вт, точную регулировку напряжений -7%…+5% для основных шин, что соответствует требованиям Intel, более того, для моделей 750…1200 Вт точность регулировки лежит в диапазоне ±2%. Используется одна мощная шина +12 В, схема LLC с DC/DC преобразователем, 100% высококачественные японские конденсаторы, рассчитанные на работу при температуре до 105°C, систему охлаждения Smart Zero Fan (вентилятор не будет вращаться, пока нагрузка не превысит 30%). Самая мощная модель 1650 Вт предлагает даже два разъёма 12VHPWR.

На американском сайте Thermaltake уже появились две модели мощностью 1350 Вт и 1650 Вт, их стоимость 259,99 и 369,99 долларов США соответственно.

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Источник:
Thermaltake USA 1650 Вт, 1350 Вт
TechPowerUp и Hartware
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#блоки питания #thermaltake
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