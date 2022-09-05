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Интегрированная графика Intel Raptor Lake-S может поспорить с AMD Vega 10 в Geekbench OpenCL
Прирост между поколениями небольшой.
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В Geekbench снова отметился один из представителей семейства Intel Raptor Lake-S, кто-то протестировал настольный ПК от HP с процессором Core i9-13900. Запись в базе данных подтверждает, что модель имеет 24 ядра и 32 потока, базовую частоту 2 ГГц с повышением до 5,3 ГГц, а также 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Что интересно, на этот раз тестировалась интегрированная графика, в тесте OpenCL результат составил 9498 баллов, что довольно неплохо, но прогресс между поколениями небольшой.

Источник: Geekbench

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В отчёте говорится, что встроенный в Core i9-13900 графический процессор предлагает 32 вычислительных блока Execution Units (EU), работающих на частоте 1,65 ГГц. Как отмечает Tom’s Hardware, относительно UHD Graphics 770 в Core i9-12900 количество EU не изменилось, а частота увеличилась на 100 МГц. Оценка графики тоже существенно не увеличилась, прирост составил около 6,5%. Также ресурс нашёл ближайших конкурентов решению Intel, например, уже довольно почтенная AMD Vega 10 показывает результат 9635 баллов, мобильная MX350 — 13546 баллов. Ещё поблизости находится GT 1030 со средним результатом 10644 балла.

Данные: Geekbench

Пока интегрированная графика Raptor Lake-S показывает себя чуть лучше предшественника, прирост соответствует изменению частоты. Для простых, хорошо оптимизированных игр подойдёт, может быть, с выходом XeSS игровая производительность данного решения подрастёт.

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К слову, ранее Intel сообщила, что интегрированная графика Alder Lake, а также видеокарты Arc будут использовать слой совместимости Microsoft D3D9On12 для всех старых игр с DirectX 9.

Источник:
Geekbench
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#intel #видеокарты #процессоры
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