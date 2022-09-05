Видно, что платформу продолжают оптимизировать перед запуском.

Дата запуска новой платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 и первыми материнскими платами X670E назначена на 27 сентября. По слухам, первоначально запуск планировался на 15 сентября, но в итоге его переместили ближе к концу месяца, чтобы внести доработки в BIOS. Может быть, всё действительно так, во всяком случае на сайте GIGABYTE материнские платы X670E получают уже третье обновление BIOS в преддверии выхода платформы.

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Очередное обновление заметил Twitter* блогер @harukaze5719, в зависимости от платы версия BIOS может быть разной, так для X670E AORUS XTREME версия получила обозначение F5a, а для X670E AORUS MASTER — F7b. Продолжает улучшаться совместимость с модулями памяти и вместе с новым обновлением пополнилась документация к материнским платам — появился список совместимых модулей.

Выдержка из списка совместимых модулей памяти для X670E AORUS XTREME. Источник: GIGABYTE

Глава отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock) подтвердил, что для новых процессоров оптимальным выбором по многим показателям станет оперативная память DDR5-6000, причём теперь не нужно добиваться синхронной работы шины Infinity Fabric с контроллером памяти и самой памятью, 1733:2600:2600 — таким будет соотношение тактовых частот в случае с DDR5-5200. Но платформа может работать и с более скоростной памятью, в списке QVL уже присутствуют модули DDR5-6400 с задержками CL40 и CL32, есть те, что поддерживают профили EXPO.

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К слову, на момент написания в списке нет модулей, для которых была бы отмечена одновременная совместимость с технологиями Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, ранее появилось объяснение, как на модуле можно разместить профили обеих технологий.

Источник: GIGABYTE @harukaze5719 в Twitter* MyDrivers * заблокирован в РФ