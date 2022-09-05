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Обновление Moment 1 для Windows 11 22H2 может выйти в октябре и добавить вкладки в проводнике
Каждое обновление Moment должно приносить немного новых функций.
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Операционная система Windows 11 в скором времени должна получить крупное обновление 22H2, по слухам, оно может стать доступно 20 сентября. Судя по всему, не все новые функции успеют подготовить к релизу, некоторые из них появятся позже в небольших обновлениях Moments — об этом и об изменении циклов обновлений ранее сообщал ресурс Windows Central. Теперь же появилась новая информация про первые два обновления Moments.

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Как передаёт ресурс Neowin со ссылкой на информацию Twitter* инсайдера @thebookisclosed, серия инсайдерских сборок 229xx, скорее всего, имеет отношение к обновлению Moment 2, как отмечается, новое обозначение было обнаружено в июльском выпуске средства автоматизации  Microsoft PowerShell. Что касается первого обновление Moment 1, оно также имеет свой собственный набор предварительных сборок с номерами в диапазоне 228xx, изменения из этих сборок будут переноситься в бета-канал со сборками под номерами 22622, отмечает ресурс.

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Что, вероятно, более интересно, так это даты релиза этих обновлений. Инсайдер считает, что Moment 1 могут выпустить уже в октябре, это обновление принесёт долгожданные вкладки в проводнике. Сроки выхода Moment 2 неизвестны, похоже, что ожидать его стоит только в следующем году.

Источник:
@thebookisclosed в Twitter*
Neowin
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#microsoft #windows 11
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