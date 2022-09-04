Обновления Linux в последнее время всё чаще позволяют узнать неизвестные подробности о готовящихся продуктах. На этот раз специалисты обнаружили в исправлениях информацию о кэш-памяти будущих графических процессоров AMD серии Navi 3X, сообщает Wccftech ссылкой на отчёт ресурса Coelacanth-Dream и информацию Twitter* блогера @Kepler_L2.
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В драйверах Linux графические процессоры на базе архитектуры RDNA 3 объединены в группу GFX11, изменения для этой группы указывают на удвоение размера кэша L0 на каждый вычислительный блок CU, а также удваивается размер кэша GL1 для каждого массива шейдеров, что должно положительно сказаться на скорости обработки пикселей. Стоит напомнить, что в предыдущих слухах также утверждалось об удвоении SIMD32 блоков в каждом вычислительном блоке CU. При этом размер кэша L2 пока остаётся прежним, отмечает ресурс.
Также в отчёте Coelacanth-Dream подтверждается наличие у всех графических процессоров Navi 3X инструкций VODP (Dual-Issue Wave32) и WMMA (Wave Matrix Multiply-Accumulate), последняя, судя по предположениям, позволит новым видеокартам эффективно работать с матричными вычислениями для ускорения ИИ, а это может использоваться для реализации различных интересных технологий. Например, ИИ могли бы внедрить в следующую итерацию технологии масштабирования FSR.
AMD подтвердила запуск новой серии видеокарт в этом году и показала небольшой тизер на прошедшей презентации процессоров AMD Ryzen 7000. Среди упомянутых изменений существенно переработанная архитектура вычислительных блоков и графического конвейера, повышение производительности на ватт более чем на 50%. От видеокарт ожидают существенного повышения производительности в трассировке лучей.
- Источник:
- Freedesktop
- Coelacanth-Dream
- @Kepler_L2 в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ