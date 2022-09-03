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Новые ATX 3.0 блоки питания Seasonic заметили в каталогах с ценой от 230 USD за модель 1000 Вт
Новые блоки питания для видеокарт следующего поколения.
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Новые поколения видеокарт от AMD и NVIDIA должны быть представлены в этом году, по крайней мере, первые модели. Официальной информации о характеристиках до сих пор нет, но, по слухам, ожидается большой скачок производительности. Энергопотребление тоже вырастет и не исключено, что базовые значения TDP флагманов повысятся до 450…600 Вт. Для снабжения таких видеокарт энергией были разработаны новые стандарты 12VHPWR для кабелей и Intel ATX 3.0 для блоков питания, которые теперь должны выдерживать высокие пиковые нагрузки. Производители постепенно анонсируют новые блоки питания, а в каталогах американских магазинов Tech-America и Provantage уже заметили первые продукты Seasonic серии PS Vertex, сообщает Wccftech, — можно ознакомиться с ценой.

Источник: Provantage и @harukaze5719 в Twitter*

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Не исключено, что указанные цены являются заполнителями и изменятся, на данный момент в каталоге Provantage стоимость Seasonic PS Vertex мощностью 1000 Вт и сертификатом 80+ Gold составляет 231 USD, а в Tech-America данный блок питания соседствует с ценой 243 USD, эта модель мощностью 1200 Вт стоит 267…281 USD. Также предлагаются аналогичные по мощности варианты, но уже с сертификатом 80+ Platinum, их стоимость в указанных каталогах 258…271 USD и 304…319 USD соответственно.

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Ранее отмечалось, что при покупке нового блока питания Intel ATX 3.0 важно подробно изучить характеристики и обзоры специалистов, по крайней мере, нужно убедиться в наличии полноценного разъёма 12VHPWR с четырьмя сигнальными линиями, а не переходника. Специалисты объясняли, что по стандарту Intel ATX 3.0 возможна сертификация мощных блоков питания без 12VHPWR разъёмов, причём требования к ним по пиковой нагрузке ниже.

Источник:
Provantage
Tech-America
@harukaze5719 и @momomo_usв Twitter*
Wccftech
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#блоки питания
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