Как оказалось, спецификации Intel допускают сертификацию по стандарту ATX 3.0 мощных блоков питания без разъёмов 12VHPWR и при этом к ним предъявляются пониженные требования по пиковым нагрузкам.

Мощность компьютерных компонентов постепенно возрастает, уже неоднократно появлялась информация, что в будущих поколениях видеокарт появятся модели с энергопотреблением 600 Вт и более, от флагманских процессоров нового поколения тоже ожидают повышения лимитов мощности. В преддверии этого появились новые спецификации блоков питания Intel ATX 3.0, в них присутствует новый 12+4 контактный разъём 12VHPWR, способный передавать 600 Вт, а также повышенные требования к возможностям блоков питания выдерживать кратковременные скачки мощности — вплоть до 200% на 100 мкс.

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Оказалось, в спецификациях есть некоторые исключения и неоднозначные формулировки. Как даёт понять из своей новой публикации автор ресурса Hardware Busters Арис Мпитциопулос (Aris Mpitziopoulos aka crmaris), не все блоки питания мощностью более 450 Вт с сертификатом Intel ATX 3.0 должны обладать новым разъёмом 12VHPWR и отвечать самым жёстким требованиям по устойчивости к пиковым всплескам нагрузки.



Источник: Intel Corporation Выдержка из ATX Version 3.0 Multi Rail Desktop Platform Power Supply.Источник: Hardware Busters

Специалист обращает внимание на противоречие в спецификациях: одна из таблиц указывает, что пониженные требования к нагрузочному тестированию (150% вместо 200% на период 10 мкс) могут применяться к блокам питания мощностью до 450 Вт включительно и блокам питания без разъёма 12VHPWR. Одновременно с этим в спецификациях присутствует пункт 5.2.2.4.3, где говорится, что разъём 12VHPWR требуется для блоков питания мощностью более 450 Вт. Напрашивается вывод, что все блоки питания мощностью более 450 Вт должны оснащаться коннектором 12VHPWR и отвечать повышенным требованиям к пиковой нагрузке, — это не так.

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Вместе с известным экспертом по блокам питания Джоном Героу (Jon Gerow aka Jonnyguru), который связался с Intel, удалось выяснить, что блоки питания могут иметь мощность более 450 Вт, не иметь разъема 12VHPWR и при этом быть совместимыми со стандартом ATX 3.0. Для рядового потребителя вывод из всей этой истории может быть таков: выбирая блок питания для новой системы с видеокартой PCIe 5.0 нельзя слепо ориентироваться на соответствие стандарту ATX 3.0, нужно проверять наличие полноценного разъёма 12VHPWR с четырьмя сигнальными линиями без каких-либо переходников, а ещё лучше подкрепить это обзорами интересующей модели и изучить мнения экспертов перед покупкой.