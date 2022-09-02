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Графический драйвер MESA содержит идентификаторы всех видеокарт Intel Arc включая неизвестные модели
Теперь видеокарты Arc должны верно идентифицироваться в Linux.
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Intel всё ещё не выпустила на рынок полную линейку дискретный видеокарт Arc, но, вероятно, близка к этому. Компания раскрывает всё больше и больше подробностей о возможностях и технологиях своих видеокарт, например, накануне стало известно о производительности настольного флагмана Arc A770 в играх с трассировкой лучей, видеокарта успешно конкурирует с GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Что касается модельного ряда, то Intel уже перечисляла основные модели мобильного и настольного семейства, но с учётом затянувшегося релиза не лишним будет освежить список в памяти и для этого есть повод. Графические драйвера с открытым исходном кодом MESA для Linux теперь могут правильно идентифицировать все известные мобильные и настольные видеокарты Arc потребительского и профессионального класса, а также серию Flex для центров обработки данных, сообщает VideoCardz. Однако в списке идентификаторов присутствуют и те видеокарты, которые ещё не были официально представлены.

Источник: Freedesktop и VideoCardz

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Отдельные позиции вызывают большой интерес, так в списке есть идентификаторы неизвестных продуктов с названием Intel Graphics, это могут быть как отмененные модели, так и подготавливаемые. Также интересно присутствие в списке графического процессора DG2-G12, который в соответствии с официально принятой схемой наименования, вероятно, мог бы называться ACM-G12. Его существование до сих пор не подтверждено — у компании есть два графических процессора ACM-G10 и G11, которые покрывают всю представленную модельную линейку. Предполагается, что DG2-G12 может быть половиной от флагманского ACM-G10 и содержать в себе 16 блоков Xe-Core.

Источник:
Freedesktop
Phoronix
VideoCardz
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#intel #видеокарты
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