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Количество игр для Steam Deck со статусом «Проверено» и «Можно играть» достигло 5000
Valve продолжает проверять библиотеку Steam на совместимость.
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Valve продолжает активно проверять работоспособность игр на своём портативном игровом компьютере Steam Deck и недавно достигла очередной важной отметки. Более 5000 игр, присутствующих на платформе Steam, получили статус «Проверено» Verified или «Можно играть» Playable, сообщает Neowin ссылкой на информацию в официальном Twitter* @OnDeck. Стоит напомнить, что статус «Проверено» получают полностью совместимые игры, а «Можно играть» — совместимые, но требующие какой-либо дополнительной настройки от пользователя для достижения наилучшего игрового опыта. Также ресурс отмечает, что на данный момент около 2000 игр не поддерживаются Steam Deck.

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Компания продолжает рассылать устройства покупателям и недавно сообщала об успешном решении проблем в цепочке поставок, дефицит компонентов уже не ощущается так остро и это позволяет ускорить темпы производства, выполняя заказы с опережением первоначального графика. Также компания в очередной раз подтвердила намерения продолжать разработку новых итераций Steam Deck, информацию об этом нашли в информационном буклете, подготовленном к запуску устройства на новых рынках, рассказывал ресурс GamingOnLinux. Также в буклете упоминается SteamOS, операционная система Valve на базе Linux, в конечном итоге она станет доступна для установки на ПК и другие устройства.

Источник:
@OnDeck в Twitter*
Neowin
GamingOnLinux
* заблокирован в РФ
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#valve #игры #steam deck
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