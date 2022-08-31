Она традиционно пройдёт в начале года.

AMD подтвердила намерения продолжать выпуск потребительских процессоров с увеличенным объёмом кэш-памяти, модели 3D V-Cache планируются и на базе архитектуры Zen 4 и на базе будущей Zen 5. Что касается представленного семейства Ryzen 7000, официально неизвестно, когда оно получит обновление с 3D V-Cache моделями, но судя по новому ребусу Twitter* инсайдера @greymon55, ожидать информации о них стоит на выставке CES 2023 в начале следующего года.

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Инсайдер намекнул, что компания планирует выпустить три модели: Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D, а также Ryzen 7 7800X3D. Новые кристаллы с кэш-памятью могут измениться, в том числе, для унификации решений, применяемых в новых графических процессорах Navi 3X. Однако, если предположить, что объём дополнительного кристалла с кэшем по-прежнему будет равен 64 МБ, то модель 7950X3D могла бы получить в общей совокупности около 208 МБ кэш-памяти L2+L3. В сравнениях AMD Ryzen 7 5800X3D с конкурентами было показано, что большой объём быстрой кэш-памяти в играх иногда важнее однопоточной производительности, а в новой линейке AMD и производительность на ядро очень высока.

Источник: @greymon55 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ