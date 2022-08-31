Пока отметилась одна модель на базе экстремального чипсета.

На прошедшей презентации компания AMD сообщила, что процессоры AMD Ryzen 7000, а также материнские платы на базе чипсетов X670E и X670 поступят в продажу 27 сентября. Кроме этого, подтвердилась подготовка материнских плат B650E, которые вместе с решениями на базе базового B650 появятся в октябре. Ожидается, что решения B650/E станут оптимальным выбором по соотношению цены и возможностей. Стоит напомнить, что экстремальная E-версия обеспечит поддержку PCIe 5.0 не только для M.2 SSD, но и для основного слота расширения PCIe.

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Пока производители материнских плат сосредоточились на презентации флагманских продуктов, например, ASUS недавно представила линейку своих высококлассных плат X670/E, а вот информации про B650/E модели пока не так много. Однако специалист и участник форумов ресурса HardwareLuxx под псевдонимом Reous обнаружил ряд материнских плат B650 от ASUS в файлах UEFI, передаёт VideoCardz.

ROG Strix B650E-E Gaming WiFi

ROG Strix B650-A Gaming WiFi

TUF Gaming B650-Plus WiFi

TUF Gaming B650 Plus

TUF Gaming B650M Plus

TUF Gaming B650M Plus WiFi

Prime B650 Plus

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Судя по названиям моделей, только одна плата относится к варианту Extreme — это модель ROG Strix B650E-E Gaming WiFi. На данный момент сложно сказать, насколько актуальным является наличие слота расширения PCIe 5.0, поскольку информации о следующем поколении видеокарт пока очень мало, но до запуска новой платформы ещё примерно месяц, возможно, за это время что-то прояснится.