Процессоры Intel Meteor Lake должны появиться в 2023 году, они будут использовать трёхмерную компоновку Foveros для объединения нескольких кристаллов «плиток», произведённых по разным технологиям: Intel 4, TSMC N6 и N5. Компания применила в Meteor Lake довольно много необычных и очень интересных решений, о которых ещё предстоит узнать, но благодаря открытому программному обеспечению специалисты могут обнаружить некоторые детали уже сейчас, так стало известно о блоке для ускорения ИИ Versatile Processing Unit (VPU) и о том, что интегрированная графика новых процессоров может поддерживать ускорение трассировки лучей.
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Теперь ресурс Phoronix сообщил о новых исправлениях драйверов Linux, которые указывают на то, что блок медиа-обработки покидает интегрированный графический процессор и становится автономным, в примечаниях к исправлениям его называют Graphics Technology Block (GT). Это означает, что процессоры позволят кодировать и декодировать аудио и видео без участия графического процессора.
Специалисты уже отметили целый ряд новых возможностей, которые могут открыться за счёт этого крайне интересного изменения:
- удвоение медиа-движков в некоторых специальных моделях для создателей контента, отмечает Phoronix
- доступ ко всем современным механизмам кодирования, декодирования видео, а также технологии Intel QuickSync в случаях, если интегрированный графический процессор отключён пользователем или производителем на уровне кремния (процессоры серии F или серверные процессоры), пишет Tom's Hardware
Последнее было бы довольно положительным изменением для потребителей, например, обладая не самой современной видеокартой и покупая процессор без интегрированной графики пользователь мог бы получить аппаратное ускорение кодирования и декодирования H.265, AV1 и других современных форматов. Но пока это только мечты, как будут задействованы блоки в тех или иных моделях процессоров Intel Meteor Lake станет понятно, вероятно, только ближе к релизу.
- Источник:
- Phoronix
- Tom's Hardware