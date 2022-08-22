Прояснилась ситуация с техпроцессами в Meteor Lake.

В рамках презентации на мероприятии Hot Chips 34 компания Intel раскрыла дополнительные детали о своих процессорах в нескольких следующих поколениях, семействах Meteor Lake 14-го, Arrow Lake 15-го и Lunar Lake 16-го поколения, попутно опровергнув некоторые свежие слухи об изменениях в технологиях производства и ряде проблем. Тезисно из обширных и подробных материалов ресурсов Wccftech и Tom's Hardware можно выделить ряд ключевых особенностей будущий продуктов.

Intel планирует использовать трёхмерную упаковку Foveros в Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake — чиплеты располагаются поверх одного объединяющего базового кристалла.

Кристалл Foveros разработан как можно более дешёвым.

В Meteor Lake используются соединения TSV.

После Arrow Lake компания Intel перейдёт на новый стандарт межсоединений UCIe — это открытая экосистеме чиплетов, использующих единый интерфейс.

Meteor Lake и Arrow Lake предназначены как для настольных, так и для мобильных платформ.

Lunar Lake изначально нацеливался на сегмент с низким энергопотреблением 15 Вт, но это не исключает адаптацию продукта для других категорий.

Meteor Lake состоит из четырёх «плиток» (прим. отдельные кристаллы в терминологии Intel) включая вычислительную плитку ЦП, графическую плитку, плитку SOC и плитку IOE (IO Extension).

Для производства плитки ЦП используется техпроцесс Intel 4 (ранее 7-нм EUV), плитки SOC и IOE будут изготавливаться TSMC по 6-нм техпроцессу N6. Вопреки слухам, плитка GPU изначально разрабатывалась под 5-нм техпроцесс TSMC N5, он и будет использоваться при изготовлении.

Подход к реализации встроенной графики не похож на существующие решения, это «совершенно новый класс графики на чипе», который компания условно обозначает tGPU (tile GPU).

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Intel подтвердила, что запуск Meteor Lake запланирован на 2023 год, следующим в 2024 году станет Arrow Lake, а за ними последует Lunar Lake.