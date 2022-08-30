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CPU-Z 2.02: поддержка чипсетов AMD 600 серии, квартета Ryzen 7000 и пары неанонсированных моделей
Также обновление внедряет поддержку новой платформы Intel и другого оборудования.
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Разработчики не нуждающейся в дополнительном представлении программы CPU-Z вскорости после презентации процессоров Ryzen 7000 выпустили обновление до версии 2.02. Это обновление добавляет поддержку не только квартета новых процессоров и чипсетов, но и предварительную поддержку новой технологии разгона оперативной памяти AMD EXPO. Есть изменения и не связанные с новой платформой, так добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 6x50 XT и самого бюджетного представителя серии RX 6400. Над поддержкой различных решений Intel тоже поработали, здесь присутствует новый чипсет Intel Z790 для будущего семейства процессоров Intel Raptor Lake-S, а также Xeon Platinum, Gold и Silver семейства Ice Lake-SP.

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Возвращаясь к новой платформе AMD AM5 стоит отметить, что в новой версии программы известный в Twitter* блогер @momomo_us обнаружил присутствие неанонсированных моделей AMD Ryzen 7000, в списке присутствуют записи для будущих мобильных процессоров Phoenix, а также настольные модели Ryzen 9 7950 и 7900. Как отмечает VideoCardz со ссылкой на презентацию AMD, в CPU-Z новые процессоры продемонстрировали наименьший прирост производительности, всего лишь 1%, возможно, в новой версии что-то изменится в лучшую сторону.

Источник:
CPU-Z
@momomo_us в Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
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#amd #обновления #cpu-z #программы
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